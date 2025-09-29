Видео
Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте
РФ пытается защитить Крымский мост от украинских дронов

РФ пытается защитить Крымский мост от украинских дронов

29 сентября 2025
Россия перекрывает Керченский пролив заграждениями
Новые заграждения РФ. Фото: Крымский ветер

Россия продолжает ограничивать движение в Керченском проливе, устанавливая подводные барьеры для защиты от украинских морских дронов. Теперь под арками моста топят металлические конструкции, что существенно сужает фарватер. Из-за этого гражданские суда не могут свободно передвигаться рядом с переправой.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Новые заграждения

Российские военные начали топить новые заграждения в Керченском проливе под арками моста. Это большие металлические конструкции, которые получили название "ежи". Они устанавливаются прямо на дно моря и перекрывают судоходное пространство, делая его опасным для прохода кораблей. По данным наблюдений, сотни таких барьеров разного размера россияне разместили еще с сентября 2024 года. Теперь они сосредоточены непосредственно у опор моста, что фактически оставляет фарватер только для военных кораблей и катеров РФ.

Свободно передвигаться здесь могут только суда-лоцманы и военные, ведь именно они имеют закрытые карты с обозначением всех подводных заграждений. Для гражданского судоходства эти маршруты стали недоступными. Таким образом оккупанты пытаются обезопасить Керченский мост от атак украинских морских дронов, но одновременно делают акваторию все более опасной для навигации.

Окупанти будують нові зпгородження біля Керченського мосту
Установка новых заграждений от дронов. Фото: Крымский ветер

Напомним, мы сообщали, что РФ запускает дроны с новой локации в Крыму. Также мы писали, что движение по Крымскому мосту для оккупантов существенно ограничено из-за атак Украины.

