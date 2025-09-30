Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Успешная операция — в Крыму уничтожена еще одна система ЗРК

Успешная операция — в Крыму уничтожена еще одна система ЗРК

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 15:05
ССО уничтожили радиолокационную станцию С-400 в Крыму
Радиолокационная станция С-400 "Триумф". Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 30 сентября украинские воины поразили радиолокационную станцию на территории временно оккупированного Крыма. Эта станция является ключевой для работы системы ПВО, в частности против беспилотников.

Об этом сообщили на канале Сил специальных операций Украины.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение ЗРК

Силы специальных операций Украины успешно поразили радиолокационную станцию С-400 "Триумф", которая находилась на временно оккупированной территории АР Крым. Станция выполняет функцию "глаз" комплекса ПВО, обеспечивая обнаружение целей и наведение ракет. Ударные беспилотники ССО ликвидировали объект, сделав систему практически неработоспособной. Уничтожение станции существенно ограничивает способность врага контролировать воздушное пространство и перехватывать дроны.

"Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацелена, в том числе и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, что в Крыму серьезные проблемы с топливом. Также мы сообщали, что оккупанты в Крыму пытаются защитить Керченский мост.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы атака Силы специальных операций
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации