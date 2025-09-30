ССО уничтожили радиолокационную станцию С-400 в Крыму

Радиолокационная станция С-400 "Триумф". Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 30 сентября украинские воины поразили радиолокационную станцию на территории временно оккупированного Крыма. Эта станция является ключевой для работы системы ПВО, в частности против беспилотников.

Об этом сообщили на канале Сил специальных операций Украины.

Уничтожение ЗРК

Силы специальных операций Украины успешно поразили радиолокационную станцию С-400 "Триумф", которая находилась на временно оккупированной территории АР Крым. Станция выполняет функцию "глаз" комплекса ПВО, обеспечивая обнаружение целей и наведение ракет. Ударные беспилотники ССО ликвидировали объект, сделав систему практически неработоспособной. Уничтожение станции существенно ограничивает способность врага контролировать воздушное пространство и перехватывать дроны.

"Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацелена, в том числе и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий", — говорится в сообщении.

