Можлива операція України в Криму до зимы — оцінка експертів

Україна може здійснити несподівану операцію проти російських сил у Криму ще до настання зими, наприклад авіаудар чи морську висадку. Це буде зроблено для того, щоб вивести ворога з рівноваги. Одна із ймовірних цілей — Керченський міст. Однак це радше припущення, ніж підтверджений план.

Про це повідомляє видання Sky News.

Удар по Криму

Британський воєнний аналітик Майкл Кларк сказав, що не можна виключати "якоїсь великої операції в Криму", наприклад авіаудару або висадки, яка помусить росіян нервувати. Він пояснив, що українські сили люблять робити сюрпризи, бо це впливає не лише на фронт, а й на ставлення Заходу до ситуації в Україні. За словами Кларка, попередні удари по радіолокаційним станціям і об’єктам ППО відкривають можливість створити "пробіл" у повітряній завісі, який можна використати для важливішої операції.

"Можна створити пробіл у завісі протиповітряної оборони, а потім заповнити цей пробіл чимось, щоб отримати ще більш цінне", – зазначив аналітик.

Аналітик також назвав можливим удар по Керченському мосту як один із варіантів, враховуючи наявні у Києва засоби для дальніх ударів. За його словами це одна із потенційних цілей України.

Нагадаємо, ми писали, що колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Заходу слід зробити Крим "непридатним для життя", щоб натиснути на Кремль. Також ми повідомляли, у Криму знищили одну із систем ЗРК.