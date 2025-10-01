Воллес про Крим і тиск на Кремль

Стела в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив на Варшавському форумі безпеки, що Заходу слід зробити Крим "непридатним для життя", щоб натиснути на Кремль. Воллес пояснював, що для Путіна Крим має символічне значення, тож втрата там "комфорту" нібито може змінити його поведінку.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Що сказав Воллес

Бен Воллес нагадав, що для Кремля Крим — символ домінування над Україною, і запропонував змінити підхід: постачати далекобійну зброю та вдарити по логістиці, яка робить півострів "життєздатним". За його словами, прикладом могла б стати атака на Кримський міст, який він назвав "статуєю Путіна".

"Нам потрібно задушити життя в Криму. Якщо він зрозуміє, що йому є що втрачати, це може змінити його рішення", — сказав ексміністр Британії.

Ексміністр Британії. Фото: Ritzau Skanpix/ Philip Davali Reuters

Воллес також зазначив, що в своїй роботі в оборонному відомстві він навчився дивитися на світ реалістично, а не так, як хотілося б. Він підкреслив, що західні дипломати часто очікують логічної поведінки від авторитарних лідерів — але це помилковий підхід. За його словами, необхідно зламати ворожу спроможність діяти за рахунок ударів по ключових об’єктах логістики та комунікацій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ССО знищили дороговартісну техніку в Криму. Також ми писали, що на півострові паливна криза через удари по НПЗ.