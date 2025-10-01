Уоллес о Крыме и давлении на Кремль

Стела в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил на Варшавском форуме безопасности, что Западу следует сделать Крым "непригодным для жизни", чтобы надавить на Кремль. Уоллес объяснял, что для Путина Крым имеет символическое значение, поэтому потеря там "комфорта" якобы может изменить его поведение.

Что сказал Уоллес

Бен Уоллес напомнил, что для Кремля Крым — символ доминирования над Украиной, и предложил изменить подход: поставлять дальнобойное оружие и ударить по логистике, которая делает полуостров "жизнеспособным". По его словам, примером могла бы стать атака на Крымский мост, который он назвал "статуей Путина".

"Нам нужно задушить жизнь в Крыму. Если он поймет, что ему есть что терять, это может изменить его решение", — сказал экс-министр Британии.

Уоллес также отметил, что в своей работе в оборонном ведомстве он научился смотреть на мир реалистично, а не так, как хотелось бы. Он подчеркнул, что западные дипломаты часто ожидают логичного поведения от авторитарных лидеров — но это ошибочный подход. По его словам, необходимо сломать вражескую способность действовать за счет ударов по ключевым объектам логистики и коммуникаций.

