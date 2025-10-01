Видео
Крымский мост надо уничтожить — залог победы Украины

Крымский мост надо уничтожить — залог победы Украины

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:03
Уоллес о Крыме и давлении на Кремль
Стела в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил на Варшавском форуме безопасности, что Западу следует сделать Крым "непригодным для жизни", чтобы надавить на Кремль. Уоллес объяснял, что для Путина Крым имеет символическое значение, поэтому потеря там "комфорта" якобы может изменить его поведение.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также:

Что сказал Уоллес

Бен Уоллес напомнил, что для Кремля Крым — символ доминирования над Украиной, и предложил изменить подход: поставлять дальнобойное оружие и ударить по логистике, которая делает полуостров "жизнеспособным". По его словам, примером могла бы стать атака на Крымский мост, который он назвал "статуей Путина".

"Нам нужно задушить жизнь в Крыму. Если он поймет, что ему есть что терять, это может изменить его решение", — сказал экс-министр Британии.

Крим треба задушити, - Уолес
Экс-министр Британии. Фото: Ritzau Skanpix/ Philip Davali Reuters

Уоллес также отметил, что в своей работе в оборонном ведомстве он научился смотреть на мир реалистично, а не так, как хотелось бы. Он подчеркнул, что западные дипломаты часто ожидают логичного поведения от авторитарных лидеров — но это ошибочный подход. По его словам, необходимо сломать вражескую способность действовать за счет ударов по ключевым объектам логистики и коммуникаций.

Напомним, мы сообщали, что ССО уничтожили дорогостоящую технику в Крыму. Также мы писали, что на полуострове топливный кризис из-за ударов по НПЗ.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
