Спецоперация в Крыму — Керченский мост уничтожат уже в этом году

Спецоперация в Крыму — Керченский мост уничтожат уже в этом году

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:23
Возможна операция Украины в Крыму до зимы - оценка экспертов
Дым после удара по Керченскому мосту. Фото иллюстративное: росСМИ

Украина может осуществить неожиданную операцию против российских сил в Крыму еще до наступления зимы, например авиаудар или морскую высадку. Это будет сделано для того, чтобы вывести врага из равновесия. Одна из вероятных целей — Керченский мост. Однако это скорее предположение, чем подтвержденный план.

Об этом сообщает издание Sky News.

Читайте также:

Удар по Крыму

Британский военный аналитик Майкл Кларк сказал, что нельзя исключать "какой-то крупной операции в Крыму", например авиаудара или высадки, которая заставит россиян нервничать. Он пояснил, что украинские силы любят делать сюрпризы, потому что это влияет не только на фронт, но и на отношение Запада к ситуации в Украине. По словам Кларка, предыдущие удары по радиолокационным станциям и объектам ПВО открывают возможность создать "пробел" в воздушной завесе, который можно использовать для более важной операции.

"Можно создать пробел в завесе противовоздушной обороны, а затем заполнить этот пробел чем-то, чтобы получить еще более ценное", — отметил аналитик.

Аналитик также назвал возможным удар по Керченскому мосту как один из вариантов, учитывая имеющиеся у Киева средства для дальних ударов. По его словам это одна из потенциальных целей Украины.

Напомним, мы писали, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Западу следует сделать Крым "непригодным для жизни", чтобы надавить на Кремль. Также мы сообщали, в Крыму уничтожили одну из систем ЗРК.

