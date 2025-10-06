Вибухи у Криму 6 жовтня: пожежа на нафтобазі у Феодосії

Пожежа у Феодосії після вибухів. Фото: Кримський вітер

У ніч на 6 жовтня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Атаки українських безпілотників зафіксовані в різних районах півострова. Найбільші руйнування сталися у Феодосії, де спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляє канал "Кримський вітер".

Удар по НПЗ

У Феодосії безпілотники влучили у нафтоналивний термінал. Вибухнув резервуар з пальним, пожежу видно на десятки кілометрів. Супутникові знімки зафіксували два потужних осередки займання.

Це не перший удар по цій базі: після попередніх атак із 34 резервуарів уціліло лише 22. Тепер пошкоджено ще більше. Минулого року тут уже палало понад тиждень — тоді згоріли вісім резервуарів та кілька будівель на території. Через нову пожежу російські служби перекрили Керченське шосе, що проходить поряд із терміналом.

Інші удари по Криму

Крім Феодосії, вибухи пролунали на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, де влучили безпілотники. Місцеві повідомляють і про ураження військової частини між Євпаторією та селом Уютне, де пошкоджено один із радарів. Обломки збитого дрона впали на житлові будинки й гаражний кооператив на околиці Євпаторії.

Також у Джанкойському районі підтвердили удар у районі селища Азовське, де російські військові зберігали боєприпаси. Там неодноразово вже фіксували вибухи після атак.

Також у Джанкойському районі підтвердили удар у районі селища Азовське, де російські військові зберігали боєприпаси. Там неодноразово вже фіксували вибухи після атак.