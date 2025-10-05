Відео
Головна Одеса Кримський міст під загрозою — що очікує на незаконну споруду

Кримський міст під загрозою — що очікує на незаконну споруду

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 10:23
Удари по Кримському мосту — стратегічне і політичне значення
Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Кримський міст став не лише логістичним вузлом для росіян, а й символом їхніх імперських амбіцій. Водночас ця споруда залишається вразливою, попри всі спроби захистити її. Для України він є стратегічною ціллю, але водночас і політичним викликом.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Значення для Росії

Дмитро Плетенчук наголосив, що Кримський міст має особливе значення для Росії. Він є не лише шляхом постачання, а й символом контролю над Кримом. Саме тому ворог використовує всі можливості для його захисту — від систем ППО до спеціальних сенсорних технологій.

"Вже було тричі ураження. І, зокрема, до цього долучалися військові спецслужби. Тому, звісно, росіяни намагаються максимально ускладнити нам виконання наших завдань", — зазначив Плетенчук.

Плетенчук розповів про долю Кримського моста
Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Українська сторона діє зважено, адже такі об’єкти мають не тільки військову, а й політичну вагу. Кожна операція ретельно планується з урахуванням міжнародної підтримки, яка підсилює як оборонні можливості, так і дипломатичний тиск на Росію.

За словами Плетенчука, навіть найбільш укріплені об’єкти не є вічними під контролем окупанта. Те, що сьогодні Росія вважає стратегічною перевагою, згодом може стати її вразливим тягарем.

"Кожного разу виходить так, що міст зазнає ураження. Я можу лише підтвердити, що за своїм основним призначенням він зараз не використовується. Росіяни не ризикують ганяти по ньому цистерни й бронетехніку. Чому? Бо він пошкоджений чи тому, що розуміють — це буде для нас надто "жирна" ціль. Гарантовано сказати не можу. Але очевидно, що Крим має стратегічне, тактичне й символічне значення для Росії. Історія ж свідчить: до Росії він не приростає ніколи, і щоразу для неї це закінчується дуже погано", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що західні експерти вважають, що Кримський міст знищать вже до цієї зими. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, своєю чергою, спростував цю інформацію.

