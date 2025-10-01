Крим: дефіцит пального і спекуляції

Міст через Керченську протоку. Фото ілюстративне: росЗМІ

На території тимчасово окупованого півострова зростає дефіцит бензину та дизеля, а на ринку з’явилися спекулянти. На фоні цього росіяни почали привозить пальне через Керченський міст. Колони бензовозів і оголошення про продаж пального радше прикривають нестачу, ніж її вирішують.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Нестача пального

Сергій Братчук каже, що в Криму помітні дві тенденції — періодичні постачання, які демонструють "наявність" пального, і одночасний брак, який породжує спекуляції. За його словами, у соцмережах і оголошеннях з’явилися пропозиції купити бензин "із вилучених збережень", але довіри до таких пропозицій небагато.

"Кримчани почали робити з цього бізнес. Це бізнес такого плану, що з'явилися оголошення про те, що продається бензин цієї чи іншої марки. Це бізнес по-кримськи, бізнес по-російськи", — зазначив Братчук.

Він додав, що іноді, так звана місцева влада демонструє колони бензовозів у відео, але не вказує, коли саме це знімали.

Роль Керченського мосту

Речник також прокоментував роль мосту через Керченську протоку у логістиці запасів. За його словами, туди намагаються "переганяти" наявні резерви, але це не вирішує проблему нестачі. При цьому Братчук підкреслив, що удари по паливній інфраструктурі ворога теж мають місце і позначаються на постачаннях, проте не треба вважати, що це "однозначне рішення" для всієї проблеми.

"Росіяни ганяють ті запаси бензину, які ще, можливо, є, по Кримському мосту. Технологічно, я думаю, що туди можна вдарити. Тим більше, я думаю, що за мостом дуже повільно дивиться наш Малюк", — сказав речник УДА.

Забезпечення армії

Особливу увагу він приділив дизельному пальному. За його словами, саме дизель — основа живлення важкої бронетехніки, і дефіцит його може впливати на інтенсивність застосування такої техніки.

"Дизельна складова… її треба мінусувати. Адже це основа російської армії", — наголосив Братчук.

Він наголосив, що питання пального, як логістичне, так і військове, залишається одним із пріоритетних для сил оборони.

