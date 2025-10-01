Видео
Главная Одесса Нехватка топлива в Крыму — РФ снова использует Керченский мост

Нехватка топлива в Крыму — РФ снова использует Керченский мост

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 18:15
Крым: дефицит горючего и спекуляции
Мост через Керченский пролив. Фото иллюстративное: росСМИ

На территории временно оккупированного полуострова растет дефицит бензина и дизеля, а на рынке появились спекулянты. На фоне этого россияне начали привозить топливо через Керченский мост. Колонны бензовозов и объявления о продаже горючего скорее прикрывают недостаток, чем его решают.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Нехватка горючего

Сергей Братчук говорит, что в Крыму заметны две тенденции — периодические поставки, которые демонстрируют "наличие" горючего, и одновременная нехватка, которая порождает спекуляции. По его словам, в соцсетях и объявлениях появились предложения купить бензин "из изъятых сбережений", но доверия к таким предложениям немного.

"Крымчане начали делать из этого бизнес. Это бизнес такого плана, что появились объявления о том, что продается бензин этой или иной марки. Это бизнес по-крымски, бизнес по-русски", — отметил Братчук.

Он добавил, что иногда, так называемая местная власть демонстрирует колонны бензовозов в видео, но не указывает, когда именно это снимали.

Роль Керченского моста

Представитель также прокомментировал роль моста через Керченский пролив в логистике запасов. По его словам, туда пытаются "перегонять" имеющиеся резервы, но это не решает проблему нехватки. При этом Братчук подчеркнул, что удары по топливной инфраструктуре врага тоже имеют место и сказываются на поставках, однако не надо считать, что это "однозначное решение" для всей проблемы.

"Россияне гоняют те запасы бензина, которые еще, возможно, есть, по Крымскому мосту. Технологически, я думаю, что туда можно ударить. Тем более, я думаю, что за мостом очень медленно смотрит наш Малыш", — сказал представитель УДА.

Обеспечение армии

Особое внимание он уделил дизельному топливу. По его словам, именно дизель - основа питания тяжелой бронетехники, и дефицит его может влиять на интенсивность применения такой техники.

"Дизельная составляющая... ее надо минусовать. Ведь это основа российской армии", — подчеркнул Братчук.

Он отметил, что вопрос горючего, как логистический, так и военный, остается одним из приоритетных для сил обороны.

Напомним, мы сообщали, что экс-министр Британии назвал уничтожение Крымского моста залогом победы Украины. Также мы писали, что в Крыму большие очереди на АЗС.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы Крымский мост топливо
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
