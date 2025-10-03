Відео
Україна
Масштабний удар по Криму — чи реальні заяви західних експертів

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 16:25
Сергій Братчук про атаки України на Крим і Кримський міст
Дим після вибухів у Керчі. Фото ілюстративне: Кримський вітер

У британських медіа з’явилися прогнози щодо можливої атаки України на Крим ще до зими. Там вважають, що Україна може вдарити з повітря, або ж висадити морський десант. Однак військові наголошують, що це лише заяви аналітиків, які не мають відношення до реальної стратегії.

Про це в ефірі радіо NV розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.



Можливий удар по Криму

Sky News опублікувало матеріал із припущенням, що Україна може здійснити несподіваний удар по Криму — повітряний чи морський. Сергій Братчук у відповідь заявив, що такі прогнози не відображають справжніх планів українських сил. Проте Крим і надалі залишається у фокусі оборони. За його словами, українські війська вже системно знищують об’єкти ППО, сучасні радари та авіацію окупантів. Йдеться про літаки, гелікоптери й установки С-400, які росіяни вважали непереможними. Це робиться для того, щоб відкрити небо над півостровом і послабити захист ворога.

"Різні способи ураження є, і сили оборони їх відпрацьовують. Тобто, Крим сьогодні, він є в активній розробці. Він не зникав з порядку денного", — підкреслив речник.

Кримській міст

Окремо Братчук нагадав, що Кримський міст не раз зазнавав атак і лишається важливою частиною для російської логістики. Водночас, за його словами, пріоритетом зараз є удари по військовій інфраструктурі, яка безпосередньо впливає на події на фронті.

"Яким чином буде звільнятися Крим? Очевидно, що військові елементи будуть присутні. Дипломатичні — цілком вірогідно. Я думаю, побачимо. На все свій час, звичайно", — підсумував Братчук.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти ховають свої кораблі в Криму через атаки України. Також ми повідомляли, що у Криму зростає дефіцит пального.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси Кримський міст атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
