Сергей Братчук об атаках Украины на Крым и Крымский мост

Дым после взрывов в Керчи. Фото иллюстративное: Крымский ветер

В британских медиа появились прогнозы относительно возможной атаки Украины на Крым еще до зимы. Там считают, что Украина может ударить с воздуха, или же высадить морской десант. Однако военные отмечают, что это лишь заявления аналитиков, которые не имеют отношения к реальной стратегии.

Об этом в эфире радио NV рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Возможный удар по Крыму

Sky News опубликовало материал с предположением, что Украина может осуществить неожиданный удар по Крыму — воздушный или морской. Сергей Братчук в ответ заявил, что такие прогнозы не отражают истинных планов украинских сил. Однако Крым и в дальнейшем остается в фокусе обороны. По его словам, украинские войска уже системно уничтожают объекты ПВО, современные радары и авиацию оккупантов. Речь идет о самолетах, вертолетах и установках С-400, которые россияне считали непобедимыми. Это делается для того, чтобы открыть небо над полуостровом и ослабить защиту врага.

"Различные способы поражения есть, и силы обороны их отрабатывают. То есть, Крым сегодня, он есть в активной разработке. Он не исчезал с повестки дня", — подчеркнул спикер.

Крымский мост

Отдельно Братчук напомнил, что Крымский мост не раз подвергался атакам и остается важной частью для российской логистики. В то же время, по его словам, приоритетом сейчас являются удары по военной инфраструктуре, которая непосредственно влияет на события на фронте.

"Каким образом будет освобождаться Крым? Очевидно, что военные элементы будут присутствовать. Дипломатические — вполне вероятно. Я думаю, увидим. На все свое время, конечно", — подытожил Братчук.

Напомним, мы писали, что оккупанты прячут свои корабли в Крыму из-за атак Украины. Также мы сообщали, что в Крыму растет дефицит горючего.