Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Масштабный удар по Крыму — реальны ли прогнозы западных экспертов

Масштабный удар по Крыму — реальны ли прогнозы западных экспертов

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 16:25
Сергей Братчук об атаках Украины на Крым и Крымский мост
Дым после взрывов в Керчи. Фото иллюстративное: Крымский ветер

В британских медиа появились прогнозы относительно возможной атаки Украины на Крым еще до зимы. Там считают, что Украина может ударить с воздуха, или же высадить морской десант. Однако военные отмечают, что это лишь заявления аналитиков, которые не имеют отношения к реальной стратегии.

Об этом в эфире радио NV рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Возможный удар по Крыму

Sky News опубликовало материал с предположением, что Украина может осуществить неожиданный удар по Крыму — воздушный или морской. Сергей Братчук в ответ заявил, что такие прогнозы не отражают истинных планов украинских сил. Однако Крым и в дальнейшем остается в фокусе обороны. По его словам, украинские войска уже системно уничтожают объекты ПВО, современные радары и авиацию оккупантов. Речь идет о самолетах, вертолетах и установках С-400, которые россияне считали непобедимыми. Это делается для того, чтобы открыть небо над полуостровом и ослабить защиту врага.

"Различные способы поражения есть, и силы обороны их отрабатывают. То есть, Крым сегодня, он есть в активной разработке. Он не исчезал с повестки дня", — подчеркнул спикер.

Крымский мост

Отдельно Братчук напомнил, что Крымский мост не раз подвергался атакам и остается важной частью для российской логистики. В то же время, по его словам, приоритетом сейчас являются удары по военной инфраструктуре, которая непосредственно влияет на события на фронте.

"Каким образом будет освобождаться Крым? Очевидно, что военные элементы будут присутствовать. Дипломатические — вполне вероятно. Я думаю, увидим. На все свое время, конечно", — подытожил Братчук.

Напомним, мы писали, что оккупанты прячут свои корабли в Крыму из-за атак Украины. Также мы сообщали, что в Крыму растет дефицит горючего.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы Крымский мост атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации