Удары по Крымскому мосту - стратегическое и политическое значение

Крымский мост стал не только логистическим узлом для россиян, но и символом их имперских амбиций. В то же время это сооружение остается уязвимым, несмотря на все попытки защитить его. Для Украины же он является стратегической целью, но одновременно и политическим вызовом.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Значение для России

Дмитрий Плетенчук отметил, что Крымский мост имеет особое значение для России. Он является не только путем поставки, но и символом контроля над Крымом. Именно поэтому враг использует все возможности для его защиты — от систем ПВО до специальных сенсорных технологий.

"Уже было трижды поражение. И, в частности, к этому приобщались военные спецслужбы. Поэтому, конечно, россияне пытаются максимально усложнить нам выполнение наших задач", — отметил Плетенчук.

Украинская сторона действует взвешенно, ведь такие объекты имеют не только военный, но и политический вес. Каждая операция тщательно планируется с учетом международной поддержки, которая усиливает как оборонительные возможности, так и дипломатическое давление на Россию.

По словам Плетенчука, даже самые укрепленные объекты не являются вечными под контролем оккупанта. То, что сегодня Россия считает стратегическим преимуществом, впоследствии может стать ее уязвимым бременем.

"Каждый раз получается так, что мост оказывается поражен. Я могу лишь подтвердить, что по своему основному назначению он сейчас не используется. Россияне не рискуют гонять по нему цистерны и бронетехнику. Почему? Потому что он поврежден или потому, что они понимают — это будет для нас слишком "жирная" цель. Точно сказать не могу. Но очевидно, что Крым имеет стратегическое, тактическое и символическое значение для России. А история показывает: к России он никогда не приростает, и каждый раз для нее это заканчивается очень плохо", — подытожил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что западные эксперты считают, что Крымский мост уничтожат уже к этой зиме. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, в свою очередь, опроверг эту информацию.