Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Криму блекаути — успішна операція українських військових

У Криму блекаути — успішна операція українських військових

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 09:19
Вибухи у Криму — підстанції “Кафа” і “Сімферополь” знищені
Пожежа на електропідстанції. Фото ілюстративне: росЗМІ

В окупованому Криму почалися масштабні перебої з електропостачанням після ураження підстанцій "Кафа" та "Сімферополь". Через атаки частина півострова залишилася без світла, а енергосистема опинилася на межі колапсу.

Про це в ефірі "Суспільне" розповів директор Асоціації енергетичних та природніх ресурсів України Андрій Закревський.

Реклама
Читайте також:

Проблеми з електрикою

У ніч з 12 на 13 жовтня українські безпілотники атакували кілька важливих об’єктів окупантів у Криму. За даними джерел у СБУ, удари завдали по щонайменше трьох цілях — серед них Феодосійський морський нафтовий термінал та дві великі електропідстанції. На підстанції "Кафа" у Феодосії пошкоджено трансформатори й диспетчерське обладнання, що спричинило різкі перепади напруги. На "Сімферопольській" пролунала серія потужних вибухів. За словами заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського, наслідки ударів можуть бути серйозними.

"Фактично два головні джерела живлення півострова — погашені. Це не просто аварія на лінії, а системний збій, який відчуває значна частина Криму", — зазначив Закревський.

Окупаційне "Крименерго" підтвердило, що 13 жовтня у Феодосії, Сімферополі, Ялті та навколишніх районах сталися аварійні відключення. Через пошкодження "Керченського енергомоста" та ключових енергетичних вузлів Крим може залишитися без стабільного електропостачання на тривалий час.

Нагадаємо, ми повідомляли, атаками на Крим Україна виснажує противника. Також ми писали, що українські захиснини знищили одразу три російські радіолокаційні станції "Небо-М".

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації