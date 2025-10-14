Вибухи у Криму — підстанції “Кафа” і “Сімферополь” знищені

Пожежа на електропідстанції. Фото ілюстративне: росЗМІ

В окупованому Криму почалися масштабні перебої з електропостачанням після ураження підстанцій "Кафа" та "Сімферополь". Через атаки частина півострова залишилася без світла, а енергосистема опинилася на межі колапсу.

Про це в ефірі "Суспільне" розповів директор Асоціації енергетичних та природніх ресурсів України Андрій Закревський.

Реклама

Читайте також:

Проблеми з електрикою

У ніч з 12 на 13 жовтня українські безпілотники атакували кілька важливих об’єктів окупантів у Криму. За даними джерел у СБУ, удари завдали по щонайменше трьох цілях — серед них Феодосійський морський нафтовий термінал та дві великі електропідстанції. На підстанції "Кафа" у Феодосії пошкоджено трансформатори й диспетчерське обладнання, що спричинило різкі перепади напруги. На "Сімферопольській" пролунала серія потужних вибухів. За словами заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського, наслідки ударів можуть бути серйозними.

"Фактично два головні джерела живлення півострова — погашені. Це не просто аварія на лінії, а системний збій, який відчуває значна частина Криму", — зазначив Закревський.

Окупаційне "Крименерго" підтвердило, що 13 жовтня у Феодосії, Сімферополі, Ялті та навколишніх районах сталися аварійні відключення. Через пошкодження "Керченського енергомоста" та ключових енергетичних вузлів Крим може залишитися без стабільного електропостачання на тривалий час.

Нагадаємо, ми повідомляли, атаками на Крим Україна виснажує противника. Також ми писали, що українські захиснини знищили одразу три російські радіолокаційні станції "Небо-М".