Взрывы в Крыму - подстанции "Кафа" и "Симферополь" уничтожены

Пожар на электроподстанции. Фото иллюстративное: росСМИ

В оккупированном Крыму начались масштабные перебои с электроснабжением после поражения подстанций "Кафа" и "Симферополь". Из-за атаки часть полуострова осталась без света, а энергосистема оказалась на грани коллапса.

Об этом в эфире "Суспільне" рассказал директор Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Проблемы с электричеством

В ночь с 12 на 13 октября украинские беспилотники атаковали несколько важных объектов оккупантов в Крыму. По данным источников в СБУ, удары нанесли по меньшей мере по трем целям — среди них Феодосийский морской нефтяной терминал и две крупные электроподстанции. На подстанции "Кафа" в Феодосии повреждены трансформаторы и диспетчерское оборудование, что вызвало резкие перепады напряжения. На "Симферопольской" прогремела серия мощных взрывов. По словам заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского, последствия ударов могут быть серьезными.

"Фактически два главных источника питания полуострова — погашены. Это не просто авария на линии, а системный сбой, который испытывает значительная часть Крыма", — отметил Закревский.

Оккупационное "Крымэнерго" подтвердило, что 13 октября в Феодосии, Симферополе, Ялте и окрестных районах произошли аварийные отключения. Из-за повреждения "Керченского энергомоста" и ключевых энергетических узлов Крым может остаться без стабильного электроснабжения на длительное время.

Напомним, мы сообщали, атаками на Крым Украина истощает противника. Также мы писали, что украинские защитники уничтожили сразу три российские радиолокационные станции "Небо-М".