Уничтожение трех РЛС "Небо-М" в Крыму

РЛС "Небо-М" оккупантов. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские защитники провели уникальную операцию во временно оккупированном Крыму. Подразделение Lasar's Group Нацгвардии совместно с 73-м морским центром спецопераций уничтожили сразу три российские радиолокационные станции "Небо-М". Стоимость уничтоженного оборудования оценивается в более чем 100 миллионов долларов.

Об этом сообщили на странице Brave1.

Операция в Крыму

Как рассказал основатель Lasar's Group Павел Елизаров, украинские бойцы получили спутниковые данные о расположении российских РЛС. После этого морские дроны, оснащенные тяжелыми боеприпасами, нанесли точные удары по позициям врага. В результате — три установки "Небо-М" были полностью уничтожены. Это одни из самых современных радаров в российской армии, которые, по заявлениям оккупантов, способны обнаруживать даже стелс-самолеты F-22 и F-35. Однако украинские дроны они "увидеть" не смогли.

Значение операции

Уничтожение трех РЛС серьезно ослабляет систему противовоздушной обороны россиян в Крыму. Такие радары обеспечивают раннее предупреждение о воздушных угрозах, поэтому их потеря усложнит врагу защиту оккупированного полуострова. Елизаров назвал эту операцию уникальной и отметил эффективную координацию между спецподразделениями ВСУ.

