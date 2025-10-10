Знищення трьох РЛС «Небо-М» у Криму

РЛС "Небо-М" окупантів. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські захисники провели унікальну операцію в тимчасово окупованому Криму. Підрозділ Lasar’s Group Нацгвардії спільно з 73-м морським центром спецоперацій знищили одразу три російські радіолокаційні станції "Небо-М". Вартість знищеного обладнання оцінюють у понад 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили на сторінці Brave1.

Реклама

Читайте також:

Операція в Криму

Як розповів засновник Lasar’s Group Павло Єлизаров, українські бійці отримали супутникові дані про розташування російських РЛС. Після цього морські дрони, оснащені важкими боєприпасами, завдали точних ударів по позиціях ворога. У результаті — три установки "Небо-М" були повністю знищені. Це одні з найсучасніших радарів у російській армії, які, за заявами окупантів, здатні виявляти навіть стелс-літаки F-22 і F-35. Проте українські дрони вони "побачити" не змогли.

Значення операції

Знищення трьох РЛС серйозно послаблює систему протиповітряної оборони росіян у Криму. Такі радари забезпечують раннє попередження про повітряні загрози, тому їхня втрата ускладнить ворогу захист окупованого півострова. Єлизаров назвав цю операцію унікальною і відзначив ефективну координацію між спецпідрозділами ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч на 6 жовтня в Криму лунали вибухи у різних районах. Серед цілей — нафтобаза у Феодосії. Також ми писали про те, коли знищать Кримський міст.