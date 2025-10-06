Чому морський десант в Криму малоймовірний — пояснення ВМС

Українські воїни на човні. Фото ілюстративне: військово-морські сили України

Західні експерти почали говорити про можливу висадку українського десанту в Криму. Водночас українські військові пояснюють, що такі операції можливі лише в межах масштабного наступу, приховати який неможливо. Приклади минулих боїв свідчать, що десантні дії без підтримки з суходолу приречені на провал.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Висадка десанту

Речник ВМС Дмитро Плетенчук, коментуючи заяви західних експертів, наголосив, що великі морські висадки готують як частину загальновійськових операцій — і приховати їх неможливо. Саме тому говорити про морський десант у Криму до зими не варто.

"Якщо немає наступу суходолом, то висадка десанту втрачає сенс", — пояснив він.

За його словами, подібні спроби вже робили росіяни на початку повномасштабної війни, але в районі Вознесенська їх зупинили українські сили. Тоді ворог зазнав серйозних втрат і відмовився від планів.

Плетенчук додав, що природні умови також роблять десант малоймовірним. Сезон холодної води загрожує гіпотермією військовим. Він зауважив, що про реальну ситуацію краще судити за результатами ударів і змін на фронті.

"У таких умовах багато хто може загинути не від вогню, а від переохолодження", — підкреслив він.

Окремо Плетенчук підкреслив значення роботи розвідки. Україна співпрацює з партнерами, але водночас активно використовує власні канали — агентуру, технічні засоби та інші джерела. Завдяки цьому вдається точно визначати і знищувати важливі цілі ворога: командні пункти та бази безпілотників.

