Почему морской десант в Крыму маловероятен - объяснение ВМС

Западные эксперты начали говорить о возможной высадке украинского десанта в Крыму. В то же время украинские военные объясняют, что такие операции возможны только в рамках масштабного наступления, скрыть которое невозможно. Примеры прошлых боев свидетельствуют, что десантные действия без поддержки с суши обречены на провал.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Высадка десанта

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, комментируя заявления западных экспертов, отметил, что крупные морские высадки готовят как часть общевойсковых операций — и скрыть их невозможно. Именно поэтому говорить о морском десанте в Крыму до зимы не стоит.

"Если нет наступления по суше, то высадка десанта теряет смысл", — пояснил он.

По его словам, подобные попытки уже предпринимали россияне в начале полномасштабной войны, но в районе Вознесенска их остановили украинские силы. Тогда враг понес серьезные потери и отказался от планов.

Плетенчук добавил, что природные условия также делают десант маловероятным. Сезон холодной воды грозит гипотермией военным. Он отметил, что о реальной ситуации лучше судить по результатам ударов и изменений на фронте.

"В таких условиях многие могут погибнуть не от огня, а от переохлаждения", — подчеркнул он.

Отдельно Плетенчук подчеркнул значение работы разведки. Украина сотрудничает с партнерами, но в то же время активно использует собственные каналы — агентуру, технические средства и другие источники. Благодаря этому удается точно определять и уничтожать важные цели врага: командные пункты и базы беспилотников.

