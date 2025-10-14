Контрнаступление Украины на Крым после разрушения Керченского моста

Мост через Керченский пролив. Фото иллюстративное: росСМИ

Разговоры об освобождении временно оккупированного Крыма не прекращаются. Кроме того, идет активная демилитаризация полуострова. Эксперты предполагают, что для начала надо уничтожить Керченский мост.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал полковник армии США в отставке Джон Свит.

Реклама

Читайте также:

Освобождение Крыма

Американский военный эксперт предполагает, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление на Крым после уничтожения Керченского моста. По его мнению, для этого Украина должна накопить значительные бронетанковые и артиллерийские ресурсы. Такие действия станут возможными только при благоприятной ситуации на фронте.

"Вероятно, мы снова увидим угрозы Керченскому мосту. Когда он упадет, ожидаю, что станем свидетелями контрнаступления с целью повторного захвата Крыма", — отметил Свит.

В то же время он подчеркнул, что это будет чрезвычайно сложно, учитывая современные технологии наблюдения, спутники и беспилотники. Военный аналитик также добавил, что пока неизвестно, сосредоточатся ли ВСУ сначала на Крыму, или на других оккупированных территориях.

"Это тактическая ситуация, которая зависит от того, как будет развиваться война в ближайшие три-шесть месяцев", — подчеркнул он.

Напомним, мы писали о том, что после успешных атак Украины в Крыму начались перебои со светом. Также мы сообщали, что в Крыму набирает обороты процесс демилитаризации.