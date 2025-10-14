Контрнаступление Украины на Крым после разрушения Керченского моста

Контрнаступление на Крым — когда будет освобождение полуострова
Разговоры об освобождении временно оккупированного Крыма не прекращаются. Кроме того, идет активная демилитаризация полуострова. Эксперты предполагают, что для начала надо уничтожить Керченский мост.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал полковник армии США в отставке Джон Свит.
Освобождение Крыма
Американский военный эксперт предполагает, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление на Крым после уничтожения Керченского моста. По его мнению, для этого Украина должна накопить значительные бронетанковые и артиллерийские ресурсы. Такие действия станут возможными только при благоприятной ситуации на фронте.
"Вероятно, мы снова увидим угрозы Керченскому мосту. Когда он упадет, ожидаю, что станем свидетелями контрнаступления с целью повторного захвата Крыма", — отметил Свит.
В то же время он подчеркнул, что это будет чрезвычайно сложно, учитывая современные технологии наблюдения, спутники и беспилотники. Военный аналитик также добавил, что пока неизвестно, сосредоточатся ли ВСУ сначала на Крыму, или на других оккупированных территориях.
"Это тактическая ситуация, которая зависит от того, как будет развиваться война в ближайшие три-шесть месяцев", — подчеркнул он.
Напомним, мы писали о том, что после успешных атак Украины в Крыму начались перебои со светом. Также мы сообщали, что в Крыму набирает обороты процесс демилитаризации.
