Проблеми з пальним у Криму після ударів по НПЗ

Дим після атаки на НПЗ РФ. Фото: росЗМІ

Україна завдала серію успішних ударів по низці нафтопереробних та логістичних об’єктів. Через це в окупантів почалися серйозні проблеми з пальним на півдні. Постачання уповільнилося, запаси скорочуються, а логістика стала вразливою до нових атак. Наслідки відчують і війська, і цивільне населення на окупованих територіях.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Постачання палива

Після атак по НПЗ, зокрема у Феодосії, російські війська опинилися у складному становищі з постачанням пального до Криму. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, є три можливі маршрути, якими окупанти можуть доставляти пальне — Кримським мостом, залізницею або паромами. Проте всі ці шляхи мають обмеження.

"Кримський міст зараз працює десь на половину своєї пропускної спроможності — він може пропускати близько 25 тисяч автомобілів на день замість запланованих 50. Залізниця також використовується лише на 60–70%, а паромні перевезення дуже повільні та ризиковані. Будь-який удар по парому з паливом може обернутися катастрофою", — пояснив Тимочко.

Він також додав, що шлях через Мелітополь і Джанкой окупанти використовують насамперед для підсилення своїх військ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Але навіть ці маршрути залишаються уразливими для українських ударів, адже проходять територією, яку добре контролюють українські розвідники й диверсійні групи.

"Коли ворог має проблеми з логістикою, це відразу позначається на їхніх бойових можливостях. Удар по паливу — це удар по руху техніки, по постачанню і навіть по настроях у військах", — підкреслив Тимочко.

"Коли ворог має проблеми з логістикою, це відразу позначається на їхніх бойових можливостях. Удар по паливу — це удар по руху техніки, по постачанню і навіть по настроях у військах", — підкреслив Тимочко.