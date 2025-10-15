Відео
Україна
Нафтовий термінал у Феодосії знову атаковано — які наслідки

Нафтовий термінал у Феодосії знову атаковано — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 19:20
Пожежа на паливному терміналі в окупованому Криму
Горять резервуари з пальним окупантів. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові втретє атакували нафтовий термінал у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму. Вогонь після удару охопив резервуари з нафтопродуктами, дим видно за десятки кілометрів. Цей об’єкт був важливим елементом військової логістики росіян.

Про це в ефірі каналу "Прямий" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Удар по Феодосії

У тимчасово окупованому Криму горить один із найбільших терміналів з нафтопродуктами, який росіяни активно використовували для забезпечення своїх військових підрозділів. Як повідомив Сергій Братчук, займання сталося на стратегічному об’єкті, який відігравав ключову роль у перевезенні пального для окупаційних військ.

"Резервуари плавають у вогні, і дим видно за десятки кілометрів. Місцева влада намагається переконати, що все під контролем, але це не так", — зазначив Братчук.

За словами Братчука, термінал зазнав серйозних руйнувань, і його робота зупинена. Це не перший випадок ударів по логістичних об’єктах окупантів на півострові.

"Цей термінал постачав пальне для російських військових сил. Зараз вони отримали серйозний удар по своїй логістиці", — підсумував Братчук.

Нагадаємо, ми писали, що у Генштабі розповіли про удар по НПЗ в Криму. Також ми повідомляли, що в росіян проблеми з паливом на півдні.

Одеса Крим НПЗ Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
