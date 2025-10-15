Пожежа на паливному терміналі в окупованому Криму

Нафтовий термінал у Феодосії знову атаковано — які наслідки
Українські військові втретє атакували нафтовий термінал у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму. Вогонь після удару охопив резервуари з нафтопродуктами, дим видно за десятки кілометрів. Цей об’єкт був важливим елементом військової логістики росіян.
Про це в ефірі каналу "Прямий" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Удар по Феодосії
У тимчасово окупованому Криму горить один із найбільших терміналів з нафтопродуктами, який росіяни активно використовували для забезпечення своїх військових підрозділів. Як повідомив Сергій Братчук, займання сталося на стратегічному об’єкті, який відігравав ключову роль у перевезенні пального для окупаційних військ.
"Резервуари плавають у вогні, і дим видно за десятки кілометрів. Місцева влада намагається переконати, що все під контролем, але це не так", — зазначив Братчук.
За словами Братчука, термінал зазнав серйозних руйнувань, і його робота зупинена. Це не перший випадок ударів по логістичних об’єктах окупантів на півострові.
"Цей термінал постачав пальне для російських військових сил. Зараз вони отримали серйозний удар по своїй логістиці", — підсумував Братчук.
