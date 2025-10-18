ЗСУ знищили більшість резервуарів з пальним у Феодосії: супутники

Удари ЗСУ по нафтобазі у Криму — що показали супутникові знімки
Після точних ударів українських сил оборони нафтобаза у Феодосії перетворилася на згарище. Нові супутникові знімки показують — із 33 резервуарів лише одиниці залишилися неушкодженими. Решта — знищені або серйозно пошкоджені.
Про це свідчать супутникові знімки, які публікує служба новин Радіо Свобода.
Наслідки ударів по нафтобазі у Феодосії
Супутникові знімки чітко фіксують масштаби руйнувань: 22 із 33 резервуарів із пальним знищено або пошкоджено. Ще 11 резервуарів повністю вигоріли, а решта отримали критичні ушкодження й навряд чи підлягають відновленню.
Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що під час операції українські сили знищили 16 резервуарів з пальним, які окупанти використовували для забезпечення своїх військ на півдні.
Нагадаємо, нафтопереробний завод у Феодосії зазнав нищівних втрат після двох ударів ЗСУ — 7 і 13 жовтня. Через це в окупантів почалися серйозні проблеми з пальним на півдні.
