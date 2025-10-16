Окупанти посилили охорону нафтової бази в Севастополі

Місце розташування ППО окупантів. Фото: Кримський вітер

Після атак українських сил на нафтову базу у Феодосії росіяни посилили оборону своєї ключової бази у Севастополі. По периметру об’єкта розставили пересувні зенітні установки та ракетні комплекси. Мета — захистити стратегічні запаси пального та критичну інфраструктуру.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Посилення охорони

На нафтовій базі в Інкермані, що в Нефтяній гавані, зберігаються стратегічні та поточні запаси пального Чорноморського флоту РФ. По периметру бази розставлені зенітні кулемети на "КамАЗах", частина з яких постійно змінює позиції. Базу прикривають ЗРПК "Панцирь-С1" на Зеленій Горці та ЗРК "Бук-М2" на горі Шампань. Підземне сховище на базі вміщує понад сім залізничних ешелонів і практично неуразливе для ударів дронів і ракет. Наземні резервуари наразі майже не використовуються.

Посиленням оборони росіяни намагаються захистити трубопроводи та насосне обладнання. Таким чином вони хочуть запобігти пошкодженню важливої інфраструктури від українських ударів.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти спішно будують госпіталі в Криму, через колосальні втрати серед особового складу. Також ми повідомляли, що у росіян на півдні проблеми з паливом через атаки на НПЗ.