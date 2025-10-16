Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атаки ЗСУ — росіяни посилюють охорону своїх нафтових баз у Криму

Атаки ЗСУ — росіяни посилюють охорону своїх нафтових баз у Криму

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 13:07
Окупанти посилили охорону нафтової бази в Севастополі
Місце розташування ППО окупантів. Фото: Кримський вітер

Після атак українських сил на нафтову базу у Феодосії росіяни посилили оборону своєї ключової бази у Севастополі. По периметру об’єкта розставили пересувні зенітні установки та ракетні комплекси. Мета — захистити стратегічні запаси пального та критичну інфраструктуру.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Реклама
Читайте також:

Посилення охорони

На нафтовій базі в Інкермані, що в Нефтяній гавані, зберігаються стратегічні та поточні запаси пального Чорноморського флоту РФ. По периметру бази розставлені зенітні кулемети на "КамАЗах", частина з яких постійно змінює позиції. Базу прикривають ЗРПК "Панцирь-С1" на Зеленій Горці та ЗРК "Бук-М2" на горі Шампань. Підземне сховище на базі вміщує понад сім залізничних ешелонів і практично неуразливе для ударів дронів і ракет. Наземні резервуари наразі майже не використовуються.

Посиленням оборони росіяни намагаються захистити трубопроводи та насосне обладнання. Таким чином вони хочуть запобігти пошкодженню важливої інфраструктури від українських ударів.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти спішно будують госпіталі в Криму, через колосальні втрати серед особового складу. Також ми повідомляли, що у росіян на півдні проблеми з паливом через атаки на НПЗ.

Одеса Крим НПЗ Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації