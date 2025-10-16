Оккупанты усилили охрану нефтяной базы в Севастополе

Место расположения ПВО оккупантов. Фото: Крымский ветер

После атак украинских сил на нефтяную базу в Феодосии россияне усилили оборону своей ключевой базы в Севастополе. По периметру объекта расставили передвижные зенитные установки и ракетные комплексы. Цель — защитить стратегические запасы горючего и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Усиление охраны

На нефтяной базе в Инкермане, что в Нефтяной гавани, хранятся стратегические и текущие запасы топлива Черноморского флота РФ. По периметру базы расставлены зенитные пулеметы на "КамАЗах", часть из которых постоянно меняет позиции. Базу прикрывают ЗРПК "Панцирь-С1" на Зеленой Горке и ЗРК "Бук-М2" на горе Шампань. Подземное хранилище на базе вмещает более семи железнодорожных эшелонов и практически неуязвимо для ударов дронов и ракет. Наземные резервуары пока почти не используются.

Усилением обороны россияне пытаются защитить трубопроводы и насосное оборудование. Таким образом они хотят предотвратить повреждение важной инфраструктуры от украинских ударов.

