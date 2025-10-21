Знищення нафтобази у Феодосії — паливна криза в Криму

Палаючі цистерни з пальним на НПЗ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Феодосійська нафтобаза в окупованому Криму, що була головним пунктом перевалки пального через порт, повністю вийшла з ладу після повторних ударів українських Сил оборони. Об’єкт тепер непридатний для ремонту. Через це на півострові поглиблюється паливна криза, а російське військо стикається з проблемами постачання.

Про це у коментарі "Суспільне" розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

Знищення нафтобази

Феодосійська нафтобаза, один із ключових паливних вузлів окупованого Криму, більше не функціонує. Як повідомив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", українські удари остаточно знищили об’єкт, перетворивши його обладнання на металобрухт.

"Останні удари 5, 6 і 13 жовтня вже остаточно привели цю нафтобазу до стану дисфункції. Уражені резервуари й тривале горіння зробили їх не ремонтопридатними — це вже металобрухт, який пройшов температурну деформацію. Так само знищено обладнання для перекачування нафтопродуктів", — пояснив експерт.

За словами Михайла Гончара, на півострові ще залишаються інші об’єкти зберігання пального, які можуть стати наступними цілями. Це бази біля військових аеродромів і залізничних депо, зокрема в районі Джанкоя.

"Уся ця інфраструктура забезпечує паливом окупаційні війська — бензином, дизелем і реактивним пальним. Тому знищення таких об’єктів є пріоритетом", — зазначив Гончар.

Ціль атак

Він також наголосив, що головна мета ударів по паливній інфраструктурі Криму — послабити можливості забезпечення російських військ і ускладнити транзит пального через півострів.

"Задум полягає в тому, щоб критично зменшити можливості постачання пального контингенту окупантів у Криму та далі — до південних і східних регіонів України", — додав експерт.

Через удари по нафтосховищах у Криму вже поглиблюється паливна криза. На півострові ніколи не було власних нафтопереробних заводів, тому знищення баз у Феодосії, Севастополі чи Джанкої ускладнює логістику й створює дефіцит.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після серії успішних атак України окупанти почали посилювати охорону своїх НПЗ в Криму. Також ми писали, що з'явилися супутникові знімки НПЗ у Феодосії після влучань українськиї безпілотників.