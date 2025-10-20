ГУР знищило РЛС «Валдай» у Криму

Момент перед ураженням РЛС в Криму. Фото: кадр з відео

У Криму окупанти не встигають рахувати втрати. Українські захисники дедалі частіше продовжують завдавати ударів по території півострова. Цього разу окупанти не дорахуються новітнього радіолокаційного комплексу.

Відео зі знищенням опублікували на каналі Головного управління розвідки.

Знищення РЛС

Розвідники ГУР знищили сучасний російський радіолокаційний комплекс "Валдай" на території аеродрому "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму. Замасковану техніку росіян прицільно уразили ударом безпілотників. Знищений комплекс РЛС — новітній російський радар, який окупанти використовували для виявлення малорозмірних дронів і захисту своїх об’єктів від атак. Вартість такого комплексу сягає мільйонів доларів, а його втрата — суттєвий удар по можливостях російської армії.

Внаслідок операції система була повністю знищена. У ГУР наголосили, що демілітаризація Криму триває. Удари по військових об’єктах ворога будуть продовжені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти в Криму збили свій же літак під час однієї з атак на півострів. Також ми писали, що Україна вже має зброю, якою може знищити Керченський міст.