Україна
Росіяни збили свій літак над Кримом — нічна атака ЗСУ

Росіяни збили свій літак над Кримом — нічна атака ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:53
Оновлено: 11:32
Російське ППО збило свій літак над окупованим Кримом
Російський Су-30. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 17 жовтня в окупованому Криму лунали вибухи. Україна уражала військові об’єкти на півострові. Під час атаки дронів російські військові могли збити власний літак СУ-30СМ. Наразі росіяни збирають дані про інцидент.

Про це в ефірі каналу "Апостроф" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Мінус" літак

У ніч на 17 жовтня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Росія заявила про масовану атаку українських безпілотників. Унаслідок цього, за даними речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, російське ППО збило власний літак.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак над Кримом. У Криму зараз збирають всю інформацію", — сказав Плетенчук.

Подробиць інциденту військовий не навів, зазначивши, що дані уточнюються. Тим часом окупаційна влада Криму підтвердила пошкодження кількох електропідстанцій і попередила про перебої з електропостачанням у Джанкойському, Курманському та Євпаторійському районах. Моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомив, що після ударів дронів загорілася нафтобаза у селищі Гвардійське Сімферопольського району, а також частина гарнізону біля військового аеродрому, звідки росіяни запускають дрони по Україні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна вже має необхідну зброю для знищення Кримського мосту, удар по ньому — питання часу. Також ми писали, що після серії ударів по Криму росіяни посилюють охорону НПЗ.

Одеса Крим літак Одеська область Новини Одеси винищувач авіація
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
