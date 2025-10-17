Видео
Україна
Видео

Россияне сбили свой самолет над Крымом — ночная атака ВСУ

Россияне сбили свой самолет над Крымом — ночная атака ВСУ

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 11:53
обновлено: 11:32
Российское ПВО сбило свой самолет над оккупированным Крымом
Российский Су-30 российский Су-30. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 17 октября в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Украина поражала военные объекты на полуострове. Во время атаки дронов российские военные могли сбить собственный самолет СУ-30СМ. Сейчас россияне собирают данные об инциденте.

Об этом в эфире канала "Апостроф" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Минус" самолет

В ночь на 17 октября на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Россия заявила о массированной атаке украинских беспилотников. В результате, по данным спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, российское ПВО сбило собственный самолет.

"Так отражали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет над Крымом. В Крыму сейчас собирают всю информацию", — сказал Плетенчук.

Подробностей инцидента военный не привел, отметив, что данные уточняются. Тем временем оккупационные власти Крыма подтвердили повреждение нескольких электроподстанций и предупредили о перебоях с электроснабжением в Джанкойском, Курманском и Евпаторийском районах. Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что после ударов дронов загорелась нефтебаза в поселке Гвардейское Симферопольского района, а также часть гарнизона возле военного аэродрома, откуда россияне запускают дроны по Украине.

Напомним, мы сообщали, что Украина уже имеет необходимое оружие для уничтожения Крымского моста, удар по нему — вопрос времени. Также мы писали, что после серии ударов по Крыму россияне усиливают охрану НПЗ.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
