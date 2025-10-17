Российское ПВО сбило свой самолет над оккупированным Крымом

Российский Су-30 российский Су-30. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 17 октября в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Украина поражала военные объекты на полуострове. Во время атаки дронов российские военные могли сбить собственный самолет СУ-30СМ. Сейчас россияне собирают данные об инциденте.

Об этом в эфире канала "Апостроф" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Минус" самолет

В ночь на 17 октября на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Россия заявила о массированной атаке украинских беспилотников. В результате, по данным спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, российское ПВО сбило собственный самолет.

"Так отражали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет над Крымом. В Крыму сейчас собирают всю информацию", — сказал Плетенчук.

Подробностей инцидента военный не привел, отметив, что данные уточняются. Тем временем оккупационные власти Крыма подтвердили повреждение нескольких электроподстанций и предупредили о перебоях с электроснабжением в Джанкойском, Курманском и Евпаторийском районах. Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что после ударов дронов загорелась нефтебаза в поселке Гвардейское Симферопольского района, а также часть гарнизона возле военного аэродрома, откуда россияне запускают дроны по Украине.

