Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удар по Крымскому мосту — в Украины уже есть необходимое оружие

Удар по Крымскому мосту — в Украины уже есть необходимое оружие

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 10:47
обновлено: 10:34
Мережко: Украина имеет право уничтожить Керченский мост
Мост через Керченский пролив. Фото иллюстративное: росСМИ

Украина уже неоднократно наносила удары по Крымскому мосту — важной логистической артерии российских войск. В Киеве отмечают, что это сооружение является незаконным, а его уничтожение будет иметь мощный политический и символический эффект. Вопрос лишь во времени и средствах для реализации этого шага.

Об этом в интервью изданию "Главред" заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Реклама
Читайте также:

Удары по мосту

Александр Мережко сказал, что Керченский мост — нелегальное сооружение, которое соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией и весит как логистическая артерия россиян. По его мнению, существуют юридические и международно-правовые основания для поражения этой инфраструктуры.

"Керченский мост — это незаконное сооружение, и юридические и международно-правовые основания для его уничтожения действительно есть. Это лишь вопрос времени и средств", — заявил Мережко.

Чем можно уничтожить

По мнению политика его можно уничтожить ракетами "Фламинго" или же "Томагавк". Он подчеркнул, что уничтожение моста будет иметь сильные политические и символические последствия, которых, по мнению Мережко, боится российское руководство.

"Надо стремиться к уничтожению этого моста всеми доступными средствами. Это будет иметь большой психологический эффект", — добавил депутат.

В то же время Мережко признает, что такие удары могут вызвать дипломатические реакции партнеров и вызвать международные дискуссии. Поэтому реализация таких планов требует времени, точности и координации с партнерами.

Напомним, мы сообщали, что после успешных атак Украины оккупанты усиливают охрану НПЗ во временно оккупированном Крыму. Также мы писали о том, когда может начаться контрнаступление на Крым.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы Крымский мост атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации