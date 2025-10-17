Мережко: Украина имеет право уничтожить Керченский мост

Удар по Крымскому мосту — в Украины уже есть необходимое оружие
Украина уже неоднократно наносила удары по Крымскому мосту — важной логистической артерии российских войск. В Киеве отмечают, что это сооружение является незаконным, а его уничтожение будет иметь мощный политический и символический эффект. Вопрос лишь во времени и средствах для реализации этого шага.
Об этом в интервью изданию "Главред" заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.
Удары по мосту
Александр Мережко сказал, что Керченский мост — нелегальное сооружение, которое соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией и весит как логистическая артерия россиян. По его мнению, существуют юридические и международно-правовые основания для поражения этой инфраструктуры.
"Керченский мост — это незаконное сооружение, и юридические и международно-правовые основания для его уничтожения действительно есть. Это лишь вопрос времени и средств", — заявил Мережко.
Чем можно уничтожить
По мнению политика его можно уничтожить ракетами "Фламинго" или же "Томагавк". Он подчеркнул, что уничтожение моста будет иметь сильные политические и символические последствия, которых, по мнению Мережко, боится российское руководство.
"Надо стремиться к уничтожению этого моста всеми доступными средствами. Это будет иметь большой психологический эффект", — добавил депутат.
В то же время Мережко признает, что такие удары могут вызвать дипломатические реакции партнеров и вызвать международные дискуссии. Поэтому реализация таких планов требует времени, точности и координации с партнерами.
Напомним, мы сообщали, что после успешных атак Украины оккупанты усиливают охрану НПЗ во временно оккупированном Крыму. Также мы писали о том, когда может начаться контрнаступление на Крым.
Читайте Новини.LIVE!