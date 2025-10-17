Мережко: Україна має право знищити Керченський міст

Міст через Керченську протоку. Фото ілюстративне: росЗМІ

Україна вже неодноразово завдавала ударів по Кримському мосту — важливій логістичній артерії російських військ. У Києві наголошують, що ця споруда є незаконною, а її знищення матиме потужний політичний і символічний ефект. Питання лише у часі та засобах для реалізації цього кроку.

Про це в інтерв'ю виданню "Главред" заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Удари по мосту

Олександр Мережко сказав, що Керченський міст — нелегальна споруда, яка з’єднує тимчасово окупований Крим із материковою Росією і важить як логістична артерія росіян. На його думку, існують юридичні та міжнародно-правові підстави для ураження цієї інфраструктури.

"Керченський міст — це незаконна споруда, і юридичні та міжнародно-правові підстави для його знищення дійсно є. Це лише питання часу і засобів", — заявив Мережко.

Чим можна знищити

На думку політика його можна знищити ракетами "Фламінго" або ж "Томагавк". Він підкреслив, що знищення моста матиме сильні політичні та символічні наслідки, яких, на переконання Мережка, боїться російське керівництво.

"Треба прагнути до знищення цього моста всіма доступними засобами. Це матиме великий психологічний ефект", — додав депутат.

Водночас Мережко визнає, що такі удари можуть спричинити дипломатичні реакції партнерів і викликатимуть міжнародні дискусії. Тож реалізація таких планів потребує часу, точності та координації з партнерами.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після успішних атак України окупанти посилюють охорону НПЗ в тимчасово окупованому Криму. Також ми писали про те, коли може початися контрнаступ на Крим.