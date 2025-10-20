ГУР уничтожило РЛС "Валдай" в Крыму

Демилитаризация Крыма — уникальная операция ГУР
В Крыму оккупанты не успевают считать потери. Украинские защитники все чаще продолжают наносить удары по территории полуострова. На этот раз оккупанты не досчитаются новейшего радиолокационного комплекса.
Видео с уничтожением опубликовали на канале Главного управления разведки.
Уничтожение РЛС
Разведчики ГУР уничтожили современный российский радиолокационный комплекс "Валдай" на территории аэродрома "Джанкой" во временно оккупированном Крыму. Замаскированную технику россиян прицельно поразили ударом беспилотников. Уничтожен комплекс РЛС — новейший российский радар, который оккупанты использовали для обнаружения малоразмерных дронов и защиты своих объектов от атак. Стоимость такого комплекса достигает миллионов долларов, а его потеря — существенный удар по возможностям российской армии.
В результате операции система была полностью уничтожена. В ГУР отметили, что демилитаризация Крыма продолжается. Удары по военным объектам врага будут продолжены.
Напомним, мы сообщали, что оккупанты в Крыму сбили свой же самолет во время одной из атак на полуостров. Также мы писали, что у Украины уже есть оружие, которым она может уничтожить Керченский мост.
