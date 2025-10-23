Відео
Відео

Головна Одеса Наступ на південь — у ворога немає на це ресурсів та можливості

Наступ на південь — у ворога немає на це ресурсів та можливості

Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:44
Оновлено: 12:30
Дефіцит пального й розвідки послаблюють Крим
Розбита техніка окупантів. Фото ілюстративне: УНІАН

Системні удари по військовій інфраструктурі в окупованому Криму призвели до критичного звуження операційних можливостей противника. Ключовими факторами, що підривають боєздатність російських військ, стали дефіцит пального, порушення логістичних ланцюгів та виведення з ладу засобів спостереження.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Можливості противника

За словами Плетенчука, успішні ураження логістичних шляхів та баз зберігання ускладнюють або унеможливлюють своєчасне постачання підрозділам боєприпасів, запчастин та паливно-мастильних матеріалі. Він додав, що навіть сучасна бронетехніка в такому дефіциті не може виконувати бойові завдання або пересуватися. Збої в логістиці безпосередньо впливають на темпи ведення бойових дій. Зокрема, уповільнюється відновлення пошкодженої техніки та збільшується час на підготовку операцій.

"Паливо — це стратегічний ресурс, його нестача призводить до знерухомлення військової техніки", — зазначив Плетенчук.

Окремим фактором речник ВМС назвав ураження систем спостереження та розвідки. Знищення радарів та інших засобів моніторингу суттєво знижує ефективність пускових установок противника, оскільки вони втрачають здатність до своєчасного виявлення цілей та наведення. Це підриває загальну здатність ворога виявляти та відбивати атаки.

"Пускові установки без належного огляду втрачають свою бойову цінність", — підкреслив Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна нарощує кількість атак по тимчасово окупованому півостріву. Також ми писали, що у Криму посилюється паливна криза через удари по НПЗ.

Одеса Крим паливо Одеська область Новини Одеси логістика
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
