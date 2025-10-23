Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атаки на Крим збільшуватимуться — демілітаризація в дії

Атаки на Крим збільшуватимуться — демілітаризація в дії

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 09:20
Оновлено: 09:20
Вибухи й пожежа в Криму: удари по базах і дефіцит води
Палаючий міст у Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські сили продовжують атакувати росіян на території тимчасово окупованого Криму. Після попередніх ударів на півострові виникли проблеми з електропостачанням. Крім того, окупанти не можуть декілька днів загасити пожежу на нафтобазі у Гвардійському, яка спалахнула після влучання українських дронів. Удари по військових об’єктах і критичній інфраструктурі стають дедалі частішими.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в Криму

За словами Братчука, у тимчасово окупованому Криму зберігається складна ситуація. Через нещодавні атаки частина регіону залишилася без електрики, а водосховища наповнені лише завдяки опадам. За оцінками військових аналітиків, запасів вистачить щонайбільше на три місяці. Ситуацію ускладнює пожежа на нафтобазі в Гвардійському, яка розгорілася з новою силою.

"База горить серйозно, і це означає, що росіяни матимуть менше нафтопродуктів, бензину та дизельного пального", — пояснив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він також зазначив, що удари по Криму відбуваються майже щодня, а зранку "півострів уже святкує феєрверками" від безпілотників. За його словами, частина росіян починає виїжджати, але масового відтоку поки не спостерігається.

"Можливо, ще не відчули, що час настав. Але треба допомогти їм це зрозуміти", — додав речник.

Попри спроби окупаційної адміністрації стабілізувати ситуацію, кількість ударів по Криму й далі зростає. Українські дрони регулярно вражають цілі на півострові та навіть у сусідній Кубані. Це послаблює логістику російських військ і створює умови для подальшої демілітаризації регіону.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму зростає паливна криза після атак України. Також ми писали, що бійці ГУР провели успішну операцію на півострові.

Одеса Крим Одеська область окупанти Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації