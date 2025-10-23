Вибухи й пожежа в Криму: удари по базах і дефіцит води

Палаючий міст у Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські сили продовжують атакувати росіян на території тимчасово окупованого Криму. Після попередніх ударів на півострові виникли проблеми з електропостачанням. Крім того, окупанти не можуть декілька днів загасити пожежу на нафтобазі у Гвардійському, яка спалахнула після влучання українських дронів. Удари по військових об’єктах і критичній інфраструктурі стають дедалі частішими.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Ситуація в Криму

За словами Братчука, у тимчасово окупованому Криму зберігається складна ситуація. Через нещодавні атаки частина регіону залишилася без електрики, а водосховища наповнені лише завдяки опадам. За оцінками військових аналітиків, запасів вистачить щонайбільше на три місяці. Ситуацію ускладнює пожежа на нафтобазі в Гвардійському, яка розгорілася з новою силою.

"База горить серйозно, і це означає, що росіяни матимуть менше нафтопродуктів, бензину та дизельного пального", — пояснив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він також зазначив, що удари по Криму відбуваються майже щодня, а зранку "півострів уже святкує феєрверками" від безпілотників. За його словами, частина росіян починає виїжджати, але масового відтоку поки не спостерігається.

"Можливо, ще не відчули, що час настав. Але треба допомогти їм це зрозуміти", — додав речник.

Попри спроби окупаційної адміністрації стабілізувати ситуацію, кількість ударів по Криму й далі зростає. Українські дрони регулярно вражають цілі на півострові та навіть у сусідній Кубані. Це послаблює логістику російських військ і створює умови для подальшої демілітаризації регіону.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму зростає паливна криза після атак України. Також ми писали, що бійці ГУР провели успішну операцію на півострові.