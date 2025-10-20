Відео
Україна
Обмін півдня на Донбас — інформаційний тиск Кремля

Обмін півдня на Донбас — інформаційний тиск Кремля

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 09:19
Оновлено: 10:04
Братчук про ''умови Путіна'': Україна не торгуватиме Донеччиною
Українські воїни б'ють по окупантах на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Останніми днями точаться розмови про нібито умови, які Путін висунув Трампу для завершення війни. Йдеться про вимогу віддати Донеччину в обмін на частини Запорізької та Херсонської областей. Однак важливо враховувати, що ці повідомлення — частина інформаційного тиску, який Росія активно посилює.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Обмін територіями

Американське видання The Washington Post повідомило, що російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом висунув умову — отримати під контроль усю Донецьку область. В обмін він нібито готовий був віддати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Деякі чиновники США розцінили це як ознаку "гнучкості" Кремля, однак у Києві такі заяви сприйняли як чергову інформаційну маніпуляцію. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що жодних переговорів про передачу українських територій бути не може.

"Ми опираємося на чітку позицію Верховного Головнокомандувача — ніхто не торгуватиме українською землею. Це принципове питання. Сьогодні багато інформаційного тиску, і подібні "зливи" — частина інформаційної війни проти України", — наголосив Братчук.

Він також додав, що навіть якщо така розмова між Путіним і Трампом відбулася, то її зміст, найімовірніше, спотворено. За його словами, нинішня ситуація на фронті складна для обох сторін, але Україна продовжує утримувати позиції та завдавати ударів по території РФ.

"Росіяни намагаються створити враження, що вони контролюють ситуацію, але це не так. Вони мають великі проблеми на полі бою, тому вдаються до подібних інформаційних вкидань", — підсумував він.

Нагадаємо, ми писали, що Путін нібито готовий повернути частину українських територій в обмін на Донбас. Натомість, президент США Дональд Трамп заявив, що не говорив з Зеленським про здачу територій.

Одеса Крим Дональд Трамп Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
