Братчук об "условиях Путина": Украина не будет торговать Донетчиной

В последние дни идут разговоры о якобы условиях, которые Путин выдвинул Трампу для завершения войны. Речь идет о требовании отдать Донецкую область в обмен на части Запорожской и Херсонской областей. Однако важно учитывать, что эти сообщения — часть информационного давления, которое Россия активно усиливает.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Обмен территориями

Американское издание The Washington Post сообщило, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом выдвинул условие — получить под контроль всю Донецкую область. В обмен он якобы готов был отдать оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Некоторые чиновники США расценили это как признак "гибкости" Кремля, однако в Киеве такие заявления восприняли как очередную информационную манипуляцию. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что никаких переговоров о передаче украинских территорий быть не может.

"Мы опираемся на четкую позицию Верховного Главнокомандующего — никто не будет торговать украинской землей. Это принципиальный вопрос. Сегодня много информационного давления, и подобные "сливы" — часть информационной войны против Украины", — подчеркнул Братчук.

Он также добавил, что даже если такой разговор между Путиным и Трампом состоялся, то его содержание, скорее всего, искажено. По его словам, нынешняя ситуация на фронте сложная для обеих сторон, но Украина продолжает удерживать позиции и наносить удары по территории РФ.

"Россияне пытаются создать впечатление, что они контролируют ситуацию, но это не так. Они имеют большие проблемы на поле боя, поэтому прибегают к подобным информационным вбросам", — подытожил он.

Напомним, мы писали, что Путин якобы готов вернуть часть украинских территорий в обмен на Донбасс. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил с Зеленским о сдаче территорий.