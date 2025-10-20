Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обмен юга на Донбасс — информационное давление Кремля

Обмен юга на Донбасс — информационное давление Кремля

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 09:19
обновлено: 10:04
Братчук об "условиях Путина": Украина не будет торговать Донетчиной
Украинские воины бьют по оккупантам на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В последние дни идут разговоры о якобы условиях, которые Путин выдвинул Трампу для завершения войны. Речь идет о требовании отдать Донецкую область в обмен на части Запорожской и Херсонской областей. Однако важно учитывать, что эти сообщения — часть информационного давления, которое Россия активно усиливает.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Обмен территориями

Американское издание The Washington Post сообщило, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом выдвинул условие — получить под контроль всю Донецкую область. В обмен он якобы готов был отдать оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Некоторые чиновники США расценили это как признак "гибкости" Кремля, однако в Киеве такие заявления восприняли как очередную информационную манипуляцию. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что никаких переговоров о передаче украинских территорий быть не может.

"Мы опираемся на четкую позицию Верховного Главнокомандующего — никто не будет торговать украинской землей. Это принципиальный вопрос. Сегодня много информационного давления, и подобные "сливы" — часть информационной войны против Украины", — подчеркнул Братчук.

Он также добавил, что даже если такой разговор между Путиным и Трампом состоялся, то его содержание, скорее всего, искажено. По его словам, нынешняя ситуация на фронте сложная для обеих сторон, но Украина продолжает удерживать позиции и наносить удары по территории РФ.

"Россияне пытаются создать впечатление, что они контролируют ситуацию, но это не так. Они имеют большие проблемы на поле боя, поэтому прибегают к подобным информационным вбросам", — подытожил он.

Напомним, мы писали, что Путин якобы готов вернуть часть украинских территорий в обмен на Донбасс. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил с Зеленским о сдаче территорий.

Одесса Крым Дональд Трамп Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации