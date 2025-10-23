Взрывы и пожар в Крыму: удары по базам и дефицит воды

Горящий мост в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские силы продолжают атаковать россиян на территории временно оккупированного Крыма. После предыдущих ударов на полуострове возникли проблемы с электроснабжением. Кроме того, оккупанты не могут несколько дней потушить пожар на нефтебазе в Гвардейском, который вспыхнул после попадания украинских дронов. Удары по военным объектам и критической инфраструктуре становятся все более частыми.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Ситуация в Крыму

По словам Братчука, во временно оккупированном Крыму сохраняется сложная ситуация. Из-за недавних атак часть региона осталась без электричества, а водохранилища наполнены только благодаря осадкам. По оценкам военных аналитиков, запасов хватит максимум на три месяца. Ситуацию осложняет пожар на нефтебазе в Гвардейском, который разгорелся с новой силой.

"База горит серьезно, и это означает, что россияне будут иметь меньше нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива", — пояснил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он также отметил, что удары по Крыму происходят почти ежедневно, а утром "полуостров уже празднует фейерверками" от беспилотников. По его словам, часть россиян начинает выезжать, но массового оттока пока не наблюдается.

"Возможно, еще не почувствовали, что время пришло. Но надо помочь им это понять", — добавил спикер.

Несмотря на попытки оккупационной администрации стабилизировать ситуацию, количество ударов по Крыму продолжает расти. Украинские дроны регулярно поражают цели на полуострове и даже в соседней Кубани. Это ослабляет логистику российских войск и создает условия для дальнейшей демилитаризации региона.

