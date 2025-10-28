Крим не втримають без зв’язку з Росією — півострів повернеться Україні

Кримський міст. Facebook/Кримський міст

Україна дедалі частіше завдає ударів по військових об’єктах у Криму. Це поступово ізолює півострів і послаблює позиції окупантів. Якщо Крим буде відрізано від постачання з Росії, він не зможе довго утримуватися під контролем агресора.

Про це в інтерв'ю "Жовті кеди з Юлією Бориско" розповіла директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова.

Повернення Криму

Українські удари по Криму стають усе точнішими та відчутнішими для ворога. Знищення складів боєприпасів, баз ППО та командних пунктів підриває здатність росіян контролювати півострів. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова зазначила, що першою територією, яку Україна поверне, стане саме Крим. Якщо відрізати півострів від зв’язку з Росією, утримати його буде неможливо.

"Перше, що ми заберемо, це Крим. Я в цьому впевнена. Наді мною сміються, але я переконана, що саме так і буде", — сказала Лібанова.

За її словами, історично півострів ніколи не міг існувати самостійно без підтримки з материка. Якщо ізоляція Криму стане повною, його повернення під контроль України — лише питання часу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму зростає паливна криза через удари по НПЗ. Також ми писали, що Україна збільшує кількість ударів по півострову.