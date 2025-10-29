СБУ в Криму знищила «Панцир-С2» і дві нафтобази — деталі удару

Дим після атаки на Крим. Фото: скриншот з відео

Українські сили провели масштабну операцію на території тимчасово окупованого Криму. У результаті нічної атаки безпілотників знищено об’єкти російської ППО та паливну інфраструктуру. Такі удари суттєво послаблюють оборонні можливості ворога на півострові.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Службі безпеки України.

Наслідки атаки

Безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ вразили одразу кілька важливих цілей у Криму. Внаслідок удару знищено зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", який коштує близько 20 мільйонів доларів. Цей комплекс є однією з головних ланок системи протиповітряної оборони Росії.

Крім того, було виведено з ладу дві радіолокаційні станції, що ще більше знизило ефективність ППО окупантів. Безпілотники також завдали ударів по двох нафтобазах — у селищах Гвардійське та Комсомольське. У першому випадку на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, здійнявся густий чорний дим.

"СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. "Бавовна" палатиме й надалі", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.

