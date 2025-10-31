Окупанти розбирають списану техніку в Севастополі

Військова частина, де розбирають техніку. Фото: АТЕШ

Російські військові в Севастополі почали масово розбирати списані автомобілі. Це робится для того, щоб відновлювати пошкоджену техніку. Такі моменти свідчать про серйозні проблеми окупантів із комплектуючими.

Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

Нестача деталей

Агенти руху опору "АТЕШ" і команда "Кібер АТЕШ" зафіксували, що російські військові в Севастополі активно розбирають списані автомобілі для ремонту бойової техніки. Машини вивозять зі складу в Гагарінському районі міста, де зберігається техніка однієї з військових частин. За їхніми даними, із початку квітня 2025 року зі стоянки вже відбуксирували десятки вантажівок різного призначення, зокрема пожежні автомобілі на базі ЗІЛ-131. Звідти техніку перевозять на ремонтні бази, де використовують як "донорів" для відновлення пошкоджених машин.

"Це пряме свідчення серйозних проблем із комплектуючими для автомобілів ЗС РФ на південному напрямку. Усю зібрану інформацію про ремонтну базу передано Силам оборони України для вжиття оперативних заходів", — йдеться у повідомленні.

