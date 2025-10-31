Відео
Головна Одеса Росіянам не вистачає запчастин — у Криму розбирають стару техніку

Росіянам не вистачає запчастин — у Криму розбирають стару техніку

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 09:16
Оновлено: 09:22
Окупанти розбирають списану техніку в Севастополі
Військова частина, де розбирають техніку. Фото: АТЕШ

Російські військові в Севастополі почали масово розбирати списані автомобілі. Це робится для того, щоб відновлювати пошкоджену техніку. Такі моменти свідчать про серйозні проблеми окупантів із комплектуючими.

Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

Читайте також:

Нестача деталей

Агенти руху опору "АТЕШ" і команда "Кібер АТЕШ" зафіксували, що російські військові в Севастополі активно розбирають списані автомобілі для ремонту бойової техніки. Машини вивозять зі складу в Гагарінському районі міста, де зберігається техніка однієї з військових частин. За їхніми даними, із початку квітня 2025 року зі стоянки вже відбуксирували десятки вантажівок різного призначення, зокрема пожежні автомобілі на базі ЗІЛ-131. Звідти техніку перевозять на ремонтні бази, де використовують як "донорів" для відновлення пошкоджених машин.

"Це пряме свідчення серйозних проблем із комплектуючими для автомобілів ЗС РФ на південному напрямку. Усю зібрану інформацію про ремонтну базу передано Силам оборони України для вжиття оперативних заходів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ в Криму знищили ворожу нафтобазу та ППО. Також ми писали про те, що потрібно, аби Крим повернувся під контроль України.

Одеса Крим Одеська область окупанти Новини Одеси деокупація України
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
