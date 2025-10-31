Плетенчук об ударах в Крыму: ослаблена оборона РФ

Российская ЗРК С-500. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские защитники нанесли серии точных ударов по оккупированному Крыму. Были поражены зенитный ракетный комплекс, две РЛС и нефтебазы. Потери среди гражданских не зафиксированы, а эффект ударов существенно ослабляет оборону противника.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Удары по Крыму

Дмитрий Плетенчук отметил, что украинские удары по Крыму наносят максимальный эффект именно по военным объектам, без потерь среди гражданского населения. Он подчеркнул, что это демонстрирует высокий уровень планирования и профессионализм защитников. Плетенчук пояснил, что оккупанты пытались восстановить или переместить свои системы противовоздушной обороны, но полностью защитить объекты не смогли.

"Все, что надо и можно было, они уже давно стянули в Крым, там можно было наблюдать фактически всю линейку противовоздушной обороны", — добавил спикер.

Он также отметил, что потери оккупантов среди персонала учитываются, а Украина планомерно продолжает выводить из строя ключевые элементы ПВО противника. Плетенчук подчеркнул, что точность ударов и культура планирования операций позволяют эффективно ослаблять оборону РФ, не вредя гражданским.

"Это говорит о самом способе, о культуре планирования нанесения ударов. И она у нас очень высокая", — подчеркнул он.

