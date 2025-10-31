Россия атакует из Крыма, хотя не выводит корабли в море

Российский корабль в море. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море российские корабли почти не выходят в открытое море, но угроза сохраняется. Враг активно использует оккупированный Крым для запусков дронов и ракет. Из-за сезона штормов авиация РФ также ограничивает полеты, однако опасность для юга Украины не уменьшается.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Угроза с моря

Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Черном море враг удерживает восемь носителей крылатых ракет, но применяет их редко. По его словам, эффективность этих атак остается низкой, однако это не означает, что угрозы нет.

"Они второй раз за месяц применили морские носители ракет. Эффективность у них неизменно невысокая, но это не значит, что можно расслабляться", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что в этот период начинается сезон штормов. Это затрудняет как выход кораблей в море, так и работу авиации.

"Из-за облачности ограничена возможность визуальной разведки, поэтому российские самолеты меньше взлетают", — пояснил спикер.

Удары из Крыма

Несмотря на это, оккупанты активно используют территорию Крыма для запусков ракет и дронов-камикадзе. По словам Плетенчука, именно оттуда осуществляют пуски баллистических ракет "Искандер-М", которые применяют, в частности, для ударов по Одесской области.

"Время полета таких ракет очень короткое — до двух минут. Это делает их особенно опасными для южных регионов",— уточнил он.

Плетенчук подчеркнул, что вопрос деоккупации Крыма остается актуальным, ведь именно с его территории враг продолжает атаковать украинские города.

