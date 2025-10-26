Видео
Новые дроны Sea Baby — угроза для баз российского флота

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 11:33
обновлено: 11:57
Sea Baby: дальность 1500 км и груз 2 т — что значит для ВМС
Дрон Sea Baby в море. Фото: Служба безопасности Украины

Недавно СБУ представила новые модификации морских дронов Sea Baby, способных преодолевать более 1500 километров и нести до двух тонн боевой нагрузки. Такие беспилотники могут стать ключевым инструментом для поражения российского флота, который сейчас скрывается в Новороссийске. Постоянное совершенствование этих систем открывает Украине новые возможности для морских операций и защиты побережья.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал заместитель начальника штаба ВМС в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

Угроза для РФ

Новые модификации морских беспилотников Sea Baby могут значительно расширить возможности ВМС и подразделений, которые действуют с моря. Андрей Рыженко, заместитель начальника штаба ВМС в 2004-2020 годах, отметил, что платформы постоянно совершенствуются. Это дает Украине тактическое преимущество.

"Эти платформы действительно могут проходить достаточно большую дистанцию — до 1 500 километров — и нести нагрузку в 2 тонны. Это означает, что я бы туда поставил современные противокорабельные ракеты, и они могли бы наносить удары по районам базирования противника, до которых мы сейчас еще не достаем", — сказал Рыженко.

Он также добавил, что такие дроны можно использовать в борьбе с подводными лодками и для обеспечения тыловой поддержки морпехов и спецподразделений. Большая дальность полета и значительная грузоподъемность открывают варианты вооружения и разведывательных модулей.

Эксперт подчеркивает, что теоретические возможности платформы нужно проверять в реальных условиях и тестах. Преимущество Sea Baby — их потенциал для долговременных операций на море без риска для экипажа. Вместе с тем интеграция противокорабельных ракет и противоподводных средств потребует времени, ресурсов и координации с партнерами.

Напомним, мы сообщали о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл детали производства дронов OCTOPUS. Также мы писали, что в Одессе проводят курсы по управлению дронов.

Одесса Черное море Одесская область оккупанты Новости Одессы морские дроны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
