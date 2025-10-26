Відео
Україна
Нові дрони Sea Baby — загроза для баз російського флоту

Нові дрони Sea Baby — загроза для баз російського флоту

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 11:33
Оновлено: 11:02
Sea Baby: дальність 1500 км і вантаж 2 т — що означає для ВМС
Дрон Sea Baby в морі. Фото: Служба безпеки України

Нещодавно СБУ представила нові модифікації морських дронів Sea Baby, здатних долати понад 1500 кілометрів і нести до двох тонн бойового навантаження. Такі безпілотники можуть стати ключовим інструментом для ураження російського флоту, який нині ховається в Новоросійську. Постійне вдосконалення цих систем відкриває Україні нові можливості для морських операцій і захисту узбережжя.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів заступник начальника штабу ВМС у 2004–2020 роках Андрій Риженко.

Загроза для РФ

Нові модифікації морських безпілотників Sea Baby можуть значно розширити можливості ВМС і підрозділів, які діють з моря. Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС у 2004–2020 роках, відзначив, що платформи постійно вдосконалюються. Це дає Україні тактичну перевагу.

"Ці платформи дійсно можуть проходити досить велику дистанцію — до 1 500 кілометрів — і нести навантаження в 2 тонни. Це означає, що я би туди поставив сучасні протикорабельні ракети, і вони могли би наносити удари по районам базування противника, до яких ми зараз ще не дістаємо", — сказав Риженко.

Він також додав, що такі дрони можна використовувати у боротьбі з підводними човнами та для забезпечення тилової підтримки морпіхів і спецпідрозділів. Велика дальність польоту і значна вантажопідйомність відкривають варіанти озброєння й розвідувальних модулів.

Експерт підкреслює, що теоретичні можливості платформи потрібно перевіряти в реальних умовах і тестах. Перевага Sea Baby — їхній потенціал для довготривалих операцій на морі без ризику для екіпажу. Разом із тим інтеграція протикорабельних ракет і протипідводних засобів вимагатиме часу, ресурсів і координації з партнерами.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що секретар РНБО Рустем Умєров розкрив деталі виробництва дронів OCTOPUS. Також ми писали, що в Одесі проводять курси з керування дронів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
