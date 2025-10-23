Навчання керуванню дронами в Одесі — базовий курс FPV

Український дрон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі можна без досвіду навчитися керувати бойовими дронами. Школа безпілотників 39-ї окремої бригади запрошує всіх охочих на базовий курс FPV-пілотування. Програма триває сім днів і поєднує теорію та практику з досвідченими інструкторами-військовими.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Курси управління

Школа БпЛА 39-ї окремої бригади в Одесі відкрила набір на базовий курс керування дронами. Протягом семи днів учасники отримають 33 години навчання — 3 години теорії та 30 годин практики. Курс розроблений спеціально для початківців, тому тут пояснюють усе просто — від основ польоту до реальної роботи з FPV-дроном. Усі тренери — військові, які мають бойовий досвід і навчають тому, що справді працює на фронті. Навчання відбувається офлайн, у самій Одесі. Організатори підкреслюють, що це не мобілізація, а освітній курс. Після завершення можна долучитися до підрозділу, але це виключно добровільно.

Ветерани та їхні діти можуть пройти курс безкоштовно. Студентам надають знижку. Якщо після навчання слухач вирішить приєднатися до 39-ї бригади, вартість навчання йому повернуть. Записатися можна через онлайн-форму або сторінку школи в Instagram.

