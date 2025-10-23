Відео
Навчиться керувати бойовим дроном — прискорений курс для одеситів

Дата публікації: 23 жовтня 2025 16:34
Оновлено: 16:52
Навчання керуванню дронами в Одесі — базовий курс FPV
Український дрон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі можна без досвіду навчитися керувати бойовими дронами. Школа безпілотників 39-ї окремої бригади запрошує всіх охочих на базовий курс FPV-пілотування. Програма триває сім днів і поєднує теорію та практику з досвідченими інструкторами-військовими.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Курси управління

Школа БпЛА 39-ї окремої бригади в Одесі відкрила набір на базовий курс керування дронами. Протягом семи днів учасники отримають 33 години навчання — 3 години теорії та 30 годин практики. Курс розроблений спеціально для початківців, тому тут пояснюють усе просто — від основ польоту до реальної роботи з FPV-дроном. Усі тренери — військові, які мають бойовий досвід і навчають тому, що справді працює на фронті. Навчання відбувається офлайн, у самій Одесі. Організатори підкреслюють, що це не мобілізація, а освітній курс. Після завершення можна долучитися до підрозділу, але це виключно добровільно.

Ветерани та їхні діти можуть пройти курс безкоштовно. Студентам надають знижку. Якщо після навчання слухач вирішить приєднатися до 39-ї бригади, вартість навчання йому повернуть. Записатися можна через онлайн-форму або сторінку школи в Instagram.

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ представила оновлені дроні Sea Baby. Також ми писали, що в Україні тестують новий спосіб боротьби з дронами.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
