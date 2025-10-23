Обучение управлению дронами в Одессе - базовый курс FPV - базовый курс FPV

Украинский дрон украинский дрон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе можно без опыта научиться управлять боевыми дронами. Школа беспилотников 39-й отдельной бригады приглашает всех желающих на базовый курс FPV-пилотирования. Программа длится семь дней и сочетает теорию и практику с опытными инструкторами-военными.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Курсы управления

Школа БпЛА 39-й отдельной бригады в Одессе открыла набор на базовый курс управления дронами. В течение семи дней участники получат 33 часа обучения — 3 часа теории и 30 часов практики. Курс разработан специально для начинающих, поэтому здесь объясняют все просто — от основ полета до реальной работы с FPV-дроном. Все тренеры — военные, которые имеют боевой опыт и учат тому, что действительно работает на фронте. Обучение проходит офлайн, в самой Одессе. Организаторы подчеркивают, что это не мобилизация, а образовательный курс. После завершения можно присоединиться к подразделению, но это исключительно добровольно.

Ветераны и их дети могут пройти курс бесплатно. Студентам предоставляют скидку. Если после обучения слушатель решит присоединиться к 39-й бригаде, стоимость обучения ему вернут. Записаться можно через онлайн-форму или страницу школы в Instagram.

