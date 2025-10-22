Новые морские дроны СБУ усиливают преимущество Украины в Черном море

Морской дрон Sea Baby. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ представила новое поколение морских безэкипажных дронов "Sea Baby". Они уже участвовали в успешных операциях, в частности в третьем поражении Крымского моста. Дроны доказали эффективность и способность наносить точные удары на большой дистанции. Украинские технологии продолжают усиливать преимущество страны на Черном море.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Реклама

Читайте также:

Обновленные дроны

Служба безопасности Украины продемонстрировала два новых морских дрона "Sea Baby", которые прошли испытания в Черном море. Во время нынешнего поражения Крымского моста дроны доставили взрывчатку в нужные точки и уничтожили опоры сооружения. Обновленные модели созданы за средства украинцев через платформу UNITED24. Они способны преодолевать более 1500 км, нести до 2000 кг груза и оснащены современными системами навигации и усиленными двигателями.

Морской дрон с пулеметной установкой. Фото: Служба безопасности Украины

Один дрон оснащен пулеметной установкой с автозахватом целей, второй переносит ракетную систему залпового огня "Град". Разработчики СБУ подчеркивают, что это новый тип морской войны, который позволяет Украине сохранять преимущество над российским флотом. Благодаря использованию безэкипажных платформ российский флот был частично вынужден передислоцироваться, что также помогло разблокировать "зерновой коридор". Другие новейшие разработки СБУ пока остаются секретом, но их уже успешно применяют в Черном море.

Дрон с РСЗО "Град". Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, мы писали, что СБУ уничтожили два легкомоторных самолета оккупантов на оккупированных территориях. Также мы сообщали, что США разработали новый малый беспилотный надводный аппарат под названием VENOM.