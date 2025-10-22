Відео
Відео

Головна Одеса Кримському мосту приготуватися — оновлені дроні Sea Baby

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:31
Оновлено: 13:29
Нові морські дрони СБУ посилюють перевагу України в Чорному морі
Морський дрон Sea Baby. Фото: Служба безпеки України

СБУ представила нове покоління морських безекіпажних дронів "Sea Baby". Вони вже брали участь у успішних операціях, зокрема у третьому ураженні Кримського мосту. Дрони довели ефективність і здатність завдавати точних ударів на великій дистанції. Українські технології продовжують посилювати перевагу країни на Чорному морі.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Оновлені дрони

Служба безпеки України продемонструвала два нові морські дрони "Sea Baby", які пройшли випробування в Чорному морі. Під час цьогорічного ураження Кримського мосту дрони доставили вибухівку до потрібних точок та знищили опори споруди. Оновлені моделі створені за кошти українців через платформу UNITED24. Вони здатні долати понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу та оснащені сучасними системами навігації й посиленими двигунами.

СБУ оновили морські дрони
Морський дрон з кулеметною установкою. Фото: Служба безпеки України

Один дрон оснащений кулеметною установкою з автозахопленням цілей, другий переносить ракетну систему залпового вогню "Град". Розробники СБУ підкреслюють, що це новий тип морської війни, який дозволяє Україні зберігати перевагу над російським флотом. Завдяки використанню безекіпажних платформ російський флот був частково змушений передислокуватися, що також допомогло розблокувати "зерновий коридор". Інші новітні розробки СБУ наразі залишаються секретом, але їх уже успішно застосовують у Чорному морі.

СБУ модифікували морські дрони
Дрон з РСЗВ "Град. Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, ми писали, що СБУ знищили два легкомоторні літаки окупантів на окупованих територіях. Також ми повідомляли, що США розробили новий малий безпілотний надводний апарат під назвою VENOM.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
