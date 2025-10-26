Американский разведчик Bombardier ARTEMIS II работает над Черным морем

Bombardier Artemis II в небе. Фото иллюстративное: bombardier.com

Американский самолет наблюдает за ситуацией в Черном море сейчас, 26 октября. Bombardier Artemis II выполняет разведывательную миссию. Он ведет наблюдение за военными объектами на оккупированном полуострове и в Краснодарском крае.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Где патрулирует самолет

По данным портала отслеживания авиаперелетов, новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Artemis II взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии. Он ведет наблюдение над Черным морем. Маршрут разведчика пролегал вдоль всей акватории от точки взлета до границы РФ.

БпЛА США над акваторией Черного моря. Фото: скриншот Flightradar

Какие миссии выполняют

Bombardier ARTEMIS II — это модернизированный бизнес-джет Challenger 650, переоборудованный для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Самолет оснащен современными системами сбора и обработки данных, способными фиксировать сигналы с больших расстояний. Его радиус разведки достигает 600 километров. Благодаря полету над морем, разведчик может "видеть" цели вплоть до Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона. Это позволяет собирать информацию о российских радарах, станциях связи и других военных объектах на временно оккупированных территориях.

Характеристики самолета. Фото: скриншот Flightradar

Напомним, мы сообщали, что возле Одесской области патрулировали два самолета НАТО. Также мы писали, что в Черном море летал разведчик США.