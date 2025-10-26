Американський розвідник Bombardier ARTEMIS II працює над Чорним морем

Bombardier Artemis II в небі. Фото ілюстративне: bombardier.com

Американський літак спостерігає за ситуацією у Чорному морі зараз, 26 жовтня. Bombardier Artemis II виконує розвідувальну місію. Він веде спостереження за військовими об’єктами на окупованому півострові й у Краснодарському краї.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.

Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів, новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії. Він веде спостереження над Чорним морем. Маршрут розвідувальника пролягав вздовж усієї акваторії від точки зльоту до кордону РФ.

БпЛА США над акваторією Чорного моря. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконують

Bombardier ARTEMIS II — це модернізований бізнес-джет Challenger 650, переобладнаний для ведення розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR). Літак оснащений сучасними системами збору й обробки даних, здатними фіксувати сигнали з великих відстаней. Його радіус розвідки сягає 600 кілометрів. Завдяки польоту над морем, розвідник може "бачити" цілі аж до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона. Це дозволяє збирати інформацію про російські радари, станції зв’язку та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Характеристики літака. Фото: скриншот Flightradar

