Американський розвідник Bombardier ARTEMIS II працює над Чорним морем

Криму приготуватися — новітній розвідник НАТО в небі над морем
Американський літак спостерігає за ситуацією у Чорному морі зараз, 26 жовтня. Bombardier Artemis II виконує розвідувальну місію. Він веде спостереження за військовими об’єктами на окупованому півострові й у Краснодарському краї.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.
Де патрулює літак
За даними порталу відстеження авіаперельотів, новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії. Він веде спостереження над Чорним морем. Маршрут розвідувальника пролягав вздовж усієї акваторії від точки зльоту до кордону РФ.
Які місії виконують
Bombardier ARTEMIS II — це модернізований бізнес-джет Challenger 650, переобладнаний для ведення розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR). Літак оснащений сучасними системами збору й обробки даних, здатними фіксувати сигнали з великих відстаней. Його радіус розвідки сягає 600 кілометрів. Завдяки польоту над морем, розвідник може "бачити" цілі аж до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона. Це дозволяє збирати інформацію про російські радари, станції зв’язку та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, ми повідомляли, що біля Одещини патрулювали два літаки НАТО. Також ми писали, що у Чорному морі літав розвідник США.
Читайте Новини.LIVE!