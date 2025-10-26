Відео
Україна
Криму приготуватися — новітній розвідник НАТО в небі над морем

Криму приготуватися — новітній розвідник НАТО в небі над морем

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:07
Оновлено: 12:24
Американський розвідник Bombardier ARTEMIS II працює над Чорним морем
Bombardier Artemis II в небі. Фото ілюстративне: bombardier.com

Американський літак спостерігає за ситуацією у Чорному морі зараз, 26 жовтня. Bombardier Artemis II виконує розвідувальну місію. Він веде спостереження за військовими об’єктами на окупованому півострові й у Краснодарському краї.

Про це Новини.LIVE  дізнались з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів, новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії. Він веде спостереження над Чорним морем. Маршрут розвідувальника пролягав вздовж усієї акваторії від точки зльоту до кордону РФ.

Над Чорним морем патрулює літак НАТО
БпЛА США над акваторією Чорного моря. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконують

Bombardier ARTEMIS II — це модернізований бізнес-джет Challenger 650, переобладнаний для ведення розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR). Літак оснащений сучасними системами збору й обробки даних, здатними фіксувати сигнали з великих відстаней. Його радіус розвідки сягає 600 кілометрів. Завдяки польоту над морем, розвідник може "бачити" цілі аж до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона. Це дозволяє збирати інформацію про російські радари, станції зв’язку та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Над Чорним морем патрулює літак НАТО
Характеристики літака. Фото: скриншот Flightradar

Нагадаємо, ми повідомляли, що біля Одещини патрулювали два літаки НАТО. Також ми писали, що у Чорному морі літав розвідник США.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
